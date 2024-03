(TEST) UGREEN Nexode Pro 160 W, le chargeur ultime ?

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Soyez branché !

En vacances, j'emmène toujours mon ordinateur portable. Et occasionnellement, la Nintendo Switch. Mon smartphone. Ma chère, tendre et aimante épouse emporte son smartphone aussi. Ma fille également, plus ses écouteurs sans fil parce que vous comprenez, la musique que passe son père dans la voiture n'est pas à son goût.Joutez, éventuellement, une enceinte Bluetooth, le smartphone de boulot de madame au cas où il y a un gros souci... bref, ce sont 7 ou 8 chargeurs que nous pourrions trimballer si chacun avait le sien.Heureusement, il y a la solution ultime pour charger vite, bien, et surtout, tous les appareils.