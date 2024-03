Les Bienfaits de Babylone, un jeu vidéo de plateau

Publié le Jeudi 7 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

C'est la tuile !

Dans Les Bienfaits de Babylone, dont le nom international est Bounties of Babylon, vous allez devoir conquérir Babylone en progressant de tuile en tuile.Chaque tuile permettra d'étendre votre progression via votre navire, de créer des routes fluviales et d'aller récupérer trésors et récompenses, avec l'espoir de ne pas subir trop de dégâts sur la route.Le jeu s'apparente à un jeu de plateau, transposé en jeu vidéo. Il est développé par le studio Cartographic Interactive et s'inspire librement de jeux tels que Carcassonne ou Les Colons de Catane.Sortie prévue le 25 mars, sur Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible.