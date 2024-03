- Sleight of Hand : enquête, occultisme et furtivité

Publié le Jeudi 7 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Comme Dora, c'est la carte

Prévu sur PC et Xbox Series en 2025, et annoncé sur Xbox Game Pass quand il sortira, Sleight of Hand est développé par RiffRaff Games, à qui l'on doit déjà le jeu de puzzles Framed.L'histoire de Lady Luck, une détective privée qui se lance dans une enquête occulte. Des cartes, des pouvoirs , un scénario annoncé comme riche et complexe... Lady Luck va tenter de combattre son ancien clan, responsable de ses souffrances et notamment de la perte de sa main gauche.Une ambiance "Noir" et étouffante, où les mystères sont légions et les dangers très proches...A découvrir en vidéo.