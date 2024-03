- Creatures of Ava : Attrapez-les toutes

Publié le Jeudi 7 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu signé Pratchett

Le monde est en proie à une épidémie qui transforme les créatures sauvages autrefois pacifiques en animaux agressifs. Vous incarnez Vic, une jeune aventurière de 22 ans qui va tenter de guérir ces animaux et sauver la planète.Co-créé par Rhianna Pratchett, le scénario du jeu vous entraîne dans un monde fantastique avec des créatures originales. Tel le joueur de flûte de Hamelin, vous devrez affronter les animaux de manière non violente avec votre instrument de musique.Le jeu veut mettre l'accent sur l'impact de l'homme sur son environnement et pousser à réfléchir à des solutions pour préserver la Nature.Sortie prévue pour cette année sur PC et Xbox Series. Le jeu sera aussi disponible via le Xbox Game Pass.