- The Alters : un jeu de survie en boucle temporelle

Publié le Jeudi 7 mars 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui pèse ?

The Alters est un jeu signé 11 bits studios qui sortira dans le courant de l'année sur PC, Xbox Series et PS5. Il s'agit d'un jeu de survie assez particulier...Jan est un astronaute qui s'échoue sur une planète inconnue. Il ne va pas pouvoir survivre seul. Pourtant, il n'y a personne avec lui... Jan va découvrir une nouvelle substance, le Rapidieum, qui permet, avec l'ordinateur quantique de sa base mobile, de créer des versions alternatives de lui-même dans le passé. Chacun Jan va donc retourner dans le passé pour accomplir une tâche : récupérer des ressources, construire des outils, réparer la base...Attention : chaque Juan a ses propres émotions et sa propre volonté de survie à tout prix.