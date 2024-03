- Unturned, le Minecraft Zombie, est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 22 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Carré de zombies

Sorti en 2017 sur PC et en 2020 sur PS4 et Xbox One, Unturned est désormais disponible sur Nintendo Switch. Il est proposé au prix de 24,99 €.Pour rappel, le jeu vous plonge dans un monde contemporain envahi par des zombies. Un monde ouvert, dans lequel vous allez pouvoir construire des défenses, améliorer votre maison, dans le but de repousser les hordes de zombies. Il vous faudra aussi récupérer de l'eau et de la nourriture, en faisant bien attention au niveau de radiations.Le tout plein de cubes, façon Minecraft.Un mode multijoueur est disponible en en ligne, ce sont jusqu'à 24 joueurs qui devront survivre. Buter ou faire buter vos potes est non seulement possible, mais hautement conseillé.