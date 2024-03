- Top Spin 2K25 : les joueurs et les joueuses dévoilés

Publié le Vendredi 22 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le doute m'habite

Serena Williams

Carlos Alcaraz

Iga Świątek

Frances Tiafoe

Andre Agassi

Andy Murray

Belinda Bencic

Ben Shelton

Caroline Wozniacki

Coco Gauff

Daniil Medvedev

Emma Raducanu

John McEnroe

Karolina Pliskova

Leylah Fernandez

Madison Keys

Maria Sharapova

Matteo Berrettini

Naomi Osaka

Paula Badosa

Pete Sampras

Sloane Stephens

Steffi Graf

Taylor Fritz

Adidas

Asics

Babolat

Castore

Fila

Free People Movement

Goodr

Head

Hugo Boss

Lacoste

Lululemon

Market

New Balance

Nike

On

Original Penguin

Prince

Tecnifibre

Uniqlo

Wilson

Yonex

2K a dévoilé la liste des joueurs et des joueuses de tennis qui formeront le roster de TopSpin 2K25. La liste des équipementiers a également été dévoilée, du moins en ce qui concerne les vêtements.D'autre part, Rodger Federer et Serena Williams verront leurs bouilles orner les jaquettes de l'Édition Standard et de l'Édition numérique Grand Chelem, tandis que Carlos Alcaraz, Iga Świątek et Francis Tiafoe auront la leur sur l'Édition Deluxe. En parlant de bouille, j'avoue que je suis quand même graphiquement très dubitatif sur le rendu. J'attends beaucoup de ce TopSpin 2K25, mais là, la tronche d'Agassi, ce n'est pas possible...La liste des joueurs :Roger FedererD'autres sont à venir.Les marques de vêtements disponibles :Là aussi, d'autres sont à venir.