Maliki: Poison of the Past, un nouveau jeu signé Ankama

Publié le Vendredi 22 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mali qui ?

Développé par Blue Banshee et édité par Ankama, Maliki: Poison of the Past est un nouveau RPG solo avec combats au tour par tour, qui sortira sur PC et Nintendo Switch cette année.Inspiré de la bande-dessinée Maliki, le jeu va vous faire découvrir la famille de Maliki, déjantée, qui combat poson, une créature végétale qui domine l'espace et le temps. A travers les époques et les lieux, vous allez affronter cet être démoniaque et ses sbires.Maliki: Poison of the Past s'offre une bande-annonce, que nous vous faisons découvrir ici.