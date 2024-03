Publié le Jeudi 21 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Alone in the Dark est sorti hier sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici , sachant que le résultat n'est pas, au final, très bon.Pour rappel, ce reboot de la saga Alone in the Dark est signé THQ Nordic et vous permettra d'incarner Emily Hartwood (jouée par Jodie Comer - Killing Eve) et Edward Carnby (joué par David Harbour - Stranger Things). Emily Hartwood se rend au Manoir Derceto, une maison de repos, pour rendre visite à son Oncle qui n’a pas donné de nouvelle depuis longtemps et, surtout, qui lui envoie des lettres dans lesquelles il se dit en danger. Elle se fait accompagner par le détective Edward Carnby.Tout ne va pas se passer comme prévu...Une bande-annonce de lancement a été mise en ligne. On vous la partage quand même.