- Princess Peach: Showtime! sort demain

Publié le Jeudi 21 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Soirée costumée

Peach épéiste : pourfendez la Grappe maléfique à coups d’épée, d’esquives et de contre-attaques.

Peach détective : Enfilez votre casquette de détective ! Trouvez des indices et interrogez les gens pour résoudre le mystère.

Peach kung-fu : utilisez l’art des sauts et des coups de pied. Dominez vos ennemis par votre force et votre équilibre.

Peach pâtissière : faites des gâteaux et décorez-les avec un soupçon de crème et beaucoup de talent avant la fin du temps imparti !

Peach ninja : cachez-vous dans le décor, sautez d’une paroi à l’autre et attaquez vos ennemis avec vos kunaï. Déplacez-vous rapidement et frappez !

Peach western : pourchassez vos ennemis, attrapez des objets avec un lasso et faites équipe avec votre fidèle destrier.

Peach voleuse : infiltrez-vous dans le système de défense de la Grappe maléfique et déjouez-le avec brio ! Découvrez le frisson (et les charmes) de l’espionnage.

Peach patineuse : glissez gracieusement et faites vos plus beaux sauts et pirouettes dans un prodigieux spectacle sur glace !

Peach sirène : guidez les créatures marines grâce à votre voix magique, révélez des chemins et chantez avec un orchestre aquatique.

Peach super-héroïne : revêtez votre costume de super-héroïne pour défendre les innocents à l’aide de votre force surhumaine.

Princess Peach: Showtime! sortira sur Nintendo Switch demain 22 mars 2024. Notez que si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter, une démo est disponible sur le Nintendo eShop.Dans le jeu, vous allez incarner la Princesse Peach. Elle doit ici s’allier avec Stella qui veut sauver le Théâtre de l'Étincelle dont elle est la gardienne, theâtre menacé par l’infâme Syrah et sa Grappe maléfique. Grâce au pouvoir de l’Étincelle, Peach pourra se transformer et entrer sur scène de façon différente à chaque fois.La liste des transformations a été dévoilée :Et forcément, chaque costume permettra à Peach de s'équiper d'armes spéciales et d'obtenir des capacités uniques. Avouez que ça vous excite, de changer de robe à loisir.