(TEST) Alone in the Dark (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 20 mars 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Des hanches hantées

J'avoue que, même si je suis relativement friand de Survival, Horror ou non, je n'ai jamais accroché à la licence Alone in the Dark.Si, j'ai joué et adoré le premier opus, quand il est sorti. Innovant, voire révolutionnaire pour l'époque, il a marqué les esprits de tous ceux qui y ont joué en 1992 (n'essayez même pas d'y rejouter tant ça a vieilli). Mais toutes les autres tentatives, les suites, les reboots, les adaptations ciné... tout n'a été que source de déception et de frustration, au point d'en perdre l'envie de retourner dans cet univers inspiré de LoveCraft (et pourtant, Dieu sait si j'ai kiffé et kiffe encore les aventures à la Chtulhu.Je me suis quand même dit que THQ Nordic aux manettes, ce nouvel opus pouvait être au-dessus du lot.Je me trompais lourdement.