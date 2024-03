Interior Designer, un jeu d'architecture d'intérieure

Publié le Mercredi 20 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un beau métier de branleur ?

Développé et édité par Roomvas, Interior Designer est, comme son nom l'indique, un jeu d'architecture d'intérieure. Vous êtes cet architecte et devez décorer les maisons et appartements de vos clients.Pour vous y aider, tout un panel d'objets de déco, mobilier, plantes et j'en passe, sont à votre disposition. Papier peint, peintures, sols sont aussi de la partie.Bref, vous allez pouvoir mettre plein de trucs design à la con, qui feront chic mais seront aussi confortables qu'une planche à clou, et faire payer vos crétins de clients super cher.Un mode carrière est prévu, dans lequel vous pourrez même participer à des championnats d'architecture d'intérieur.C'est prévu cette année, sur PC, via Steam . La vie est belle, n'est-ce pas ?