- Construction Simulator 4, sur mobiles et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 20 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Macho Macho Man

Depuis cette annonce, on n'en peut plus d'attendre cette pépite, cette merveille, cette... hein ? Comment ça, j'en fais un peu trop ?Bon, d'accord... Mais on peut au moins écouter les Village People et s'imaginer en mec du BTP ?En tout cas, le studio allemand Arts Software sortira, avec l'éditeur Astragon Entertainment, Construction Simulator 4, ce qui veut dire qu'ils en sont quand même à leur 4e opus, hein... le 28 mai, sur iOS, Android et Nintendo Switch.Vous allez participer, seul ou avec vos amis, à quelques 10 gros projets de construction.Outre le mode carrière, plus de 100 missions seront incluses. 80 machines de plus de 20 fabricants seront également de la partie.