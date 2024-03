Xbox Game Pass : les nouveautés de fin mars

Publié le Mercredi 20 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Quand y'en a plus, y'en a encore...

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - dès aujourd’hui

MLB The Show 24 (Cloud et Console) - dès aujourd’hui

The Quarry (Cloud et Console) - le 20 mars

Evil West (Cloud, Console, et PC) - le 21 mars

Terra Invicta (Game Preview) (PC) - le 26 mars

Diablo IV (Console et PC) - le 28 mars

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Cloud, Console, et PC) - le 28 mars

Open Roads (Cloud, Console, et PC) - le 28 mars

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 1er avril

F1 23 (Cloud) - le 2 avril

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Console, et PC) - le 2 avril

Fallout 76: America’s Playground – 26 mars

The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia DLC – 26 mars

Persona 3 Reload: Expansion Pass – Disponible dès maintenant

Super Animal Royale Spring Perks Pack – Disponible dès maintenant

Smite Netherbeasts Perk – Disponible dès maintenant

Hot Wheels Unleashed (Cloud, Console et PC)

Infinite Guitars (Cloud, Console et PC)

MLB The Show 23 (Cloud et Console)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour mi-mars, voici les nouveaux titres qui débarquent :Les nouveaux titres :Mises à jour et contenus téléchargeablesLes Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 31 mars