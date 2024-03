- Furiosa : la bande-annonce du nouveau Mad Max

Publié le Mercredi 20 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sans Mad Max

Spin-off de Mad Max, Furiosa met en scène le personnage féminin joué par Charlize Theron dans le dernier film - et qui volait clairement la vedette au héros.Seulement voilà. Pas de Charlize ici, pour notre plus grande déception. A la place, Anya Taylor-Joy dont le charisme oscille entre le bulot et le bigorneau. Pire. Chris Hemsworth, dont le charisme oscille entre l'huître et le détergent, lui donnera la réplique.Le film racontera l'histoire de la jeune Furiosa, capturée par une horde de motards dirigés par le Seigneur de Guerre Dementus. Originaire des Terres vertes, elle va être emmenée vers les Terre Dévastées, où Dementus combat un autre Seigneur de Guerre, Immortan Joe.On sait lequel gagne à la fin, puisqu'on a vu Mad Max.Sortie prévue le 22 mai prochain.