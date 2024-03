- Dragon Ball : Sparking! Zero dévoile du gameplay

Publié le Jeudi 21 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Zero, c'est du light ?

Super Trunks Kamesennin, Puissance maximale Nappa Butta Jeese Super Saiyan Broly (Pleine puissance) Hit Super Saiyan Kale (Berserk) Toppo Dyspo Kakunsa

Dragon Ball : Sparking! Zero sortira sur PC, Xbox Series et PS5, dans le courant de l'année si tout va bien, sans plus de précision.Le jeu est développé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco.Premier jeu de la série Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi depuis plus de 15 ans, Dragon Ball : Sparking! Zero est un jeu de combat qui fait la part belle au rythme, à la rapidité, aux combos et effets spéciaux.De nouvelles fonctionnalités sont annoncées, telles que « Réserve de compétences », le « Contre vengeur » et les « Assauts téléportés » qui sont, selon les développeurs, des atouts pour contre-attaquer et ajouter une touche de stratégie durant les affrontements.Dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay, 11 nouveaux combattants font leur apparition :