- Marvel 1943: Rise of Hydra, des nazis et des super-héros à Paris

Publié le Jeudi 21 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tourisme historique ?

Un nouveau jeu d'action-aventure signé Marvel a été dévoilé. Il sera développé par Skydance New Media et sortira en 2025. Il devrait être proposé sur PC, PS5 et Xbox Series.Marvel 1943: Rise of Hydra se déroule dans les années 40, mais on n'a pas la date exacte.Durant la Seconde Guerre Mondiale, Captain America et Azzuri, le Black Panther de cette époque, doivent s'allier contre les nazis et une toute nouvelle organisation, Hydra. Ils vont, en cela, être aidés par Gabriel Jones, des Commandos Hurlants, et Nanali, une espionne venue du Wakanda. L'histoire se déroule dans un Paris occupé.La bande-annonce, uniquement cinématique, envoie du lourd. Mais on a l'habitude des promesses non tenues. Surtout avec Marvel.