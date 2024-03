- Foundry, un jeu d'extraction et de construction d'usine...

Publié le Jeudi 21 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Robotisation à outrance

Développé par Channel 3 Entertainment et édité par Paradox Interactive, Foundry est un FREB. Un First Robot Exploration Builder. Vous jouez un robot, en vue subjective et vous allez explorer une planète, récupérer ses ressources, construire des usines, les développer au fil de vos trouvailles et constructions... bref, vous allez créer un vrai complexe de fabrication, améliorant vos lignes de productions au fil du temps...Ce jeu en voxel est jouable à plusieurs, en coop.Vous pourrez, à terme, construire d'énormes usines automatisées.Le jeu débarque en accès anticipé, sur Steam , le 2 mai prochain.