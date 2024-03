(TEST) Expeditions: A MudRunner Game (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 21 mars 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Cars vs Wild

L'envie de grands espaces, de grands parcours dans la Nature, n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentant oppressées par notre société d'hyper-activité, hyper-consommation, hyper-casse-couille et j'en passe.Moi je dis, attention.Parfaitement. Parce qu'aller chercher son pain à pieds, dans le pire des cas, on peut se fouler une cheville sur un trottoir mal entretenu ou marcher dans une crotte de chien fraîche laissée là par un maître indélicat (pour ne pas dire un gros fils de pute d'enculé de sa race qui mériterait qu'on lui fasse bouffer, bordel).Alors qu'en pleine nature, ne serait-ce que pour trouver un coin tranquille pour pisser nécessite parfois des heures de crapahutage et devient un véritable parcours de survie.Mais entre nous, c'est chouette.La preuve.