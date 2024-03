- Shin Megami Tensei V: Vengeance arrive plus tôt que prévu

Publié le Vendredi 22 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

C'est malpoli d'arriver en avance

Parce qu'ils ne veulent finalement pas sortir le même jour que l'été pour ne pas interférer avec la fête de la musique ou avec une quelconque fête durant laquelle plein de gens tous nus dansent dans la forêt avec des fleurs entourées autour des parties génitales (chacun ses petits plaisirs, qui sommes-nous pour juger ?), les gens d'Atlus viennent de décider de changer la date de sortie du jeu Shin Megami Tensei V: Vengeance.Intialement prévu pour le 21 juin, le jeu sortira finalement une semaine plus tôt, le 14 juin.On vous rappelle qu'il est prévu sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam.Le jeu proposera l'intégralité du jeu Shin Megami Tensei V, sorti il y a 2 ans sur Nintendo Switch et que nous avions testé ici Aun menu, des bonus : un nouveau scénario, de nouvelles zones, de nouveaux démons, de nouvelles musiques. Ajoutez un système de combat amélioré.