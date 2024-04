Final Fantasy VII Rebirth : les coulisses du jeu

Publié le Mardi 2 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Dis, Naoki, raconte-nous une histoire...

Final Fantasy VII Rebirth est sorti sur PS5 le 29 février 2024. Et notre test arrivera quand Vincent se sera sorti les doigts du cul. Mais il veut le peaufiner parce qu'il est fan, parce qu'autant la premère partie l'avait déçue, autant là il kiffe, et surtout, oh oui surtout, parce que c'est une grosse feignasse, tiens.En tout cas, sans savoir si c'est du fan service ou de la retape parce que les ventes sont décevantes, ou les deux, Square Enix a décidé de lancer quatre vidéos making-of.Un documentaire en quatre parties ititulé "Inside Final Fantasy VII Rebirth".L'occasion de découvrir des interviews de Naoki Hamaguchi (directeur), Yoshinori Kitase (producteur), Tetsuya Nomura (directeur créatif) et Kazushige Nojima (histoire et scénario), entre autres.La première partie est sortie, alors on vous la montre.