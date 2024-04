- Kill it with Fire 2 : buttez des araignées

Publié le Vendredi 5 avril 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il fait moins le malin, Spider-Man, avec du napalm dans le cul

FPS old-school, avec des graphismes Voxel (pixels), Kill it with Fire 2 vous propose de éfoncer des araignées en les flinguant les unes après les autres ou en leur mettant le feu.Vous allez en effet devoir sauver l'humanité d'une invasion d'araignées tueuses.Dans la lignée du premier opus, le jeu se veut délirant et fun. Il est jouable en coop pour sa campagne. Et il débarque en accès anticipé le 16 avril.