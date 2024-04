- Scum, le survival multi de 2018, bouge encore

Publié le Vendredi 5 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

A voir

Annoncé comme le successeur de Fortnite et PlayerUnknown's Battlegrounds, pensé comme un Battle Royale, transformé en survival multi dans un monde ouvert, Scum poursuit son petit bonhomme de chemin depuis sa sortie en 2018, sur PC, via Steam Il y est d'ailleurs toujours en accès anticipé et on se demande s'il débarquera un jour en version finale.Les développeurs ont sorti une nouvelle vidéo de gameplay. Histoire de se rendre compte du chemin parcouru depuis 6 ans. Y'a des forêts. y'a des bouts de bois. Et y'a des zombies.Et à la fin, y'a des mechas.En tout cas, le trailer donne envie.