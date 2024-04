- Kamaeru: A Frog Refuge arrive sur PC et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 4 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est croaaaa ce jeu ?

Kamaeru: A Frog Refuge est un jeu dans lequel vous allez devoir créer et gérer un refuge... pour grenouilles. Il faudra veiller à leur bien-être, décorer les lieux, faire des petites mares, les nourrir... mais aussi faire des croisements de grenouilles pour en avoir des vertes, des jaunes, des roses, des bleues, des bleues-jaunes, des vertes-roses, des...Enfin bref.Le jeu est signé Humble Reeds et est édité par Armor Games Studios. Il sortira ce printemps, sur PC et sur Nintendo Switch. Une démo est disponible sur Steam , si vous voulez voir à quoi ça ressemble.Le jeu se veut calme, tranquille, relaxant.