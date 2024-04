- Le jeu français Minishoot’ Adventures est disponible

Publié le Mercredi 3 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Inspiration Zelda

Inspiré du premier the Legend of Zelda, Minishoot’ Adventures est un jeu développé par le studio toulousain SoulGame, juste composé de deux développeurs.Il vient de sortir sur Steam . Il est proposé au prix de 14,99 €, ce qui n'est pas cher payé pour un jeu qui leur a pris 4 ans à finir.Il s'agit- d'un bullet hell avec un système de métroïdvania. Vous allez parcourir une suite de donjons, dans lequel vous dirigez un petit vaisseau spatial qui doit éviter les nombreux tirs de défense ennemis pour sauver ses amis.SIl vous faudra développer le niveau de votre vaisseau et débloquer de nouveaux pouvoirs en battant des boss, le tout dans 3 modes de difficultés.Allez, on soutient le jeu vidéo français, et on se l'offre.