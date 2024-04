Xbox Game Pass : les jeux du mois d'avril

Publié le Mercredi 3 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ne te découvre pas d'un fil

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Console, et PC) - dès aujourd’hui

LEGO 2K Drive (Cloud et Console) - le 3 avril

Lil Gator Game (Cloud, Console, et PC) - le 4 avril

EA Sports PGA Tour (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 4 avril

Kona (Cloud et Console) - le 9 avril

Botany Manor (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 9 avril

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console, et PC) - le 11 avril

Harold Halibut (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 16 avril

No Man’s Sky Orbital – Disponible dès maintenant

Final Fantasy XIV Online: Starter Edition – Disponible dès maintenant

YouTube Premium 3 Month Trial – Disponible dès maintenant

Battlefield 2042: Season 7 Field Kit – Disponible dès maintenant

Amnesia Collection (Cloud, Console et PC)

Amnesia: Rebirth (Cloud, Console et PC)

Back 4 Blood (Cloud, Console et PC)

Phantom Abyss (Cloud, Console et PC)

Research and Destroy (Cloud, Console et PC)

Soma (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jour et contenus téléchargeablesLes Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 15 avril