- Suicide Squad: Kill the Justice League Saison 1 est sorti

Publié le Mardi 2 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un peu plus

Suicide Squad: Kill the Justice League est sorti début février dernier. Dans son test , Théo a trouvé ça bien, mais pas top. Vous y trouverez aussi mon avis. Je rejoins plus Théo sur la partie "pas top" que sur la partie "bien".Warner Bros a annoncé le lancement de la Saison 1 du jeu, à base de DLC.Au menu, le Joker débarque, en qualité de personnage jouable. Une nouvelle vidéo a été diffusée pour le présenter. Vous trouverez également de nouvelles incursions, de nouvelles missions, de nouvelles forteresses, de nouvelles activités, des cosmétiques, des combats contre des boss...Notez que vous pourrez retrouver des armes et équipements inspirés de l’Épouvantail et Double-Face, ainsi que de nouvelles armes basées sur les super-vilains DC Merlyn, Dr Psycho, le Chapelier fou, Professeur Zoom et Black Manta.Y'a des trucs dispos maintenant, d'autres qui arriveront plus tard, mais bref, c'est lancé. Et c'est gratuit.