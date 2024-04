(TEST) Dragon's Dogma II (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 2 avril 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Double Dragon ?

Alors qu'on attend un nouvel Elder Scrolls, alors que les RPG de grande ampleur se font de plus en plus rares, alors qu'un nouvel épisode de The Witcher est évoqué, mais qu'il ne sortira pas avant plusieurs années... les fans du genre ont un manque qui grandit de jour en jour...J'en fais partie.Si le premier opus de Dragon's Dogma n'a pas forcément marqué l'Histoire du jeu vidéo, Capcom espère bien changer la donne avec cette suite.Alors ? Comblé ou pas ?