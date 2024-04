Botany Manor arrive le 9 avril

Publié le Mercredi 3 avril 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Il faut cultiver son jardin

Botany Manor débarque le 9 avril sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series, et qui sera inclu dans le Xbox Game Pass. Il est signé Balloon Studios est édité par Wihte Thorn Games.Le jeu raconte l'histoire de la botaniste Arabella Greene. Tout au long de sa carrière, elle a amassé une impressionnante collection de plantes rares et oubliées. Elle va maintenant utiliser son temps à leiur redonner vie. Dans son manoir, elle va de voir planter des graines, les choyer...Il s'agit d'un jeu de puzzles, non violent, calme et familial.A découvrir en vidéo, avant de le voir débarquer la semaine prochaine, donc.