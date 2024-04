- Bureau of Contacts : un jeu d'horreur coopératif

Publié le Mercredi 3 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

IA vs humans

Développé par Mirowin, Bureau of Contacts est un jeu d'horreur en coop, qui se joue jusqu'à 4, et qui sortira sur PC, en juin, via Steam Vous êtes un agent du bureau d'investigation paranormal et vous allez enquêter sur ces phénomènes aussi étranges que dangereux. Investigation, identification et exorcisme sont au rendez-vous.Mais attention, le fantôme que vous pourchassez est guidé par une force puissante capable de s'adapter à vos faits, gestes et paroles.Le jeu utilise en effet une IA capable de prévoir et analyser vos déplacements, vos actions, mais aussi vos paroles, lorsque vous communiquez avec vos partenaires.On attend de le voir pour y croire.