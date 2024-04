(TEST) Princess Peach: Showtime! (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 3 avril 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bal masqué, ohé ohé ?

Quand elle ne se fait pas pécho par Bowser, Peach vit sa petite vie de princesse. Qui peut être très ennuyeuse parfois. Alors pour se détendre, elle va au théâtre.Mais le théâtre, ça peut être très dangereux. Demandez à Lincoln.Heureusement, Peach a plus d'un tour dans son sac à main. Elle a d'ailleurs plus d'un costule, dans ce sac à main. Et si vous aussi, vous aimez vous déguiser, alors ce nouvel épisode des (trop rares) aventures de notre princesse préférée est fait pour vous.