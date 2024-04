- Player Non Player, un jeu sur le deuil

Publié le Vendredi 5 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Moui...

Jeu indé développé par un seul homme, Jonathan Coryn, et qui a notamment reçu le Most Amazing Game Award 2023, Player Non Player est sorti sur PC.Vendu 9,99 €, le jeu vous embarque sur une île où vous allez croiser 4 occupants. Chacun a un "dernier souhait" avant de partir en paix... Il va falloir les aider à la réaliser.Ce jeu, qui tourne autour du deuil, parle de regrets, de culpabilité... et vous plonge dans une histoire qui aborde l'amour, l'amitié, la sexualité...Il s'agit d'un jeu d'exploration et de puzzles. Il est disponible sur Steam