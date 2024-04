- Flint : Treasure of Oblivion, un nouveau RPG tactique sur les pirates

Publié le Vendredi 5 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Il est où le perroquet ?

Développé par Savage Level et édité par Microids, le jeu Flint : Treasure of Oblivion est un RPG tactique qui sortira à la fin de l'année sur PC, PS5 et Xbox Series.Premier jeu du studio, Flint : Treasure of Oblivion vous plonge dans l'univers de la piraterie, avec une forte influence de la BD franco-belge, comme en témoigne d'ailleurs la bande-annonce qui a été diffuséeVous découvrirez une aventure, entre Histoire et fantastique, qui vous mènera sur la piste d'un trésor...Les combats sont au tour par tour et les mécaniques de gameplay inspirées des jeux de plateau.