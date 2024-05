Tavern Keeper, un jeu de business fantasy

Publié le Mercredi 29 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça mange quoi un troll ?

Développé par le studio indépendant Greenheart Games, le jeu Tavern Keeper est annoncé en accès anticipé sur PC, via Steam , à la fin de l'année.Vous allez prendre en main une taverne, dans un monde Heroic-Fantasy. Les héros doivent s'y détendre et s'y restaurer. Alors que vous débutez de rien, avec une pièce vide, vous allez devoir tout gérer : la déco, les objets, le mobilier... mais aussi embaucher du personnel... et satisfaire les demandes parfois bizarres de vos clients.Le but ? Devenir la meilleure taverne de la ville.Une vidéo a été diffusée.