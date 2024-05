Publié le Mercredi 29 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Fais un joli sourire au monsieur

Killer Klowns From Outer Space: The Game est disponible en accès anticipé (si vous l'avez précommandé). Il sortira pour tous les autres sur PC, PS5 et Xbox Series le 4 juin 2024. Le jeu est signé IllFonic, Inc.Pour rappel, il est tiré du célèbre film de série Z sorti en 1988, et est développé en collaboration avec le studio colombien Terravision Games.Killer Klowns From Outer Space: The Game est un jeu multijoueur asymétrique 3 vs 7. L'équipe de 3 va jouer les Killer Klowns et l'équipe de 7, les habitants de la petite ville de Crescent Cove.Plusieurs zones de la ville seront accessibles et les deux équipes devront tenter une sorte de cache-cache... les Killer Klowns devront faire équipe pour capturer les humains, les humains devront tenter de survivre ou de fuir, tout en sachant que des bots seront aussi présents dans le jeu.