Necro Story, un RPG humoristique en démo

Publié le Mercredi 29 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Necro spiritual

Signé Rablo Games, un studio d'alcooli... euh... composé de 3 belges, Necro Story est un RPG humoristique dans lequel vous incarnez un nécromancien, méchant, pas gentil, affreux tout plein.Vous allez invoquer des morts, tuer des ennemis, les ajouter à votre armée, et recommencer encore. Le tout avec une ambiance légère et délirante.Le jeu sortira en septembre sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch. En attendant, pour tâter de la bête, vous pouvez tester la démo gratuite disponible sur Steam