Magret & Facedebouc : un jeu d'aventure pour les vacances

Publié le Mercredi 29 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Coin

Magret & Facedebouc est un jeu d'aventure de type Point'n click développé par Adipson Studio et qui sortira en juillet, le 16 pour être précis, sur PC, via Steam . Idéal pour s'occuper durant les vacances. S'inspirant des classiques du genre, tels que Day of the Tentacle ou Sam & Max, le jeu vous entraîne sur les traces des inspecteurs Magret, bien évidemment un canard, et Facedebouc, un bouc.Nos deux héros vont enquêter sur le meurtre de Mr Couane, un commerçant retrouvé transformé en saucisson.Ambiance cartoon, humour déjanté sont au coeur du gameplay. Le jeu sera assez court (environ 6 heures) et sera donc proposé à bas prix.