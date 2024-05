The Rogue Prince of Persia est sorti en accès anticipé

Publié le Mardi 28 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Saute, roule-boule et patate

Nouveau jeu de la série Prince of Persia, The Rogue Prince of Persia est un roguelite dans lequel vous incarnez le Prince, bien décidé à empêcher une invasion de Huns.De sauts en roulades, vous allez devoir enchaîner les phases de plateformes avec les combats. Au fil de votre avancée, vous récupèrerez de nouvelles armes et de nouveaux objets.Le jeu a été développé par le studio Evil Empire et est édité, bien évidemment, par Ubisoft.Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam , pour moins de 20 €.