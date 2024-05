(TEST) MotoGP 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 27 mai 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Retour aux choses sérieuses

Après une année en-dedans, Milestone a revu sa copie - enfin bon, pas complètement non plus - pour nous livrer un MotoGP 24 de meilleure qualité.Comme nous sommes comme Saint Thomas, à ne croire que ce que nous voyons, nous avons enfourché notre plus belle panoplie de motard pour jouer à MotoGP 24.Non, bon, d'accord. Perso, je n'ai pas de tenue de motard. Alors j'ai enfilé un futal en cuir, j'ai arraché les manches de mon blouson en jean, je me suis collé un bandana sur le bras, des lunettes de soleil, des santiags et roule ma poule.Tenue Harley pour un jeu de courses de motos, moi je dis, ça le fait.