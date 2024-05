- Taora : Survival, un jeu de survie en monde zombie

Publié le Lundi 27 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Simple, mais efficace

Taora : Survival est un jeu développé par le studio indépendant Tulpar Games et édité par The Games Fortress. Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam , où il est proposé à moins de 15 €. Une démo est d'ailleurs disponible, si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.Taora : Survival est jouable seul ou en coop jusqu'à 6. Le but ? Survivre dans un monde post-apo après une épidémie qui a transformé tout le monde en zombie.Vous devrez explorer les environs et récupérer un maximum de choses pour améliorer votre base, et faire en sorte qu'elle puisse repousser les éventuelles attaques de morts-vivants. Vous pourrez aussi améliorer votre véhicule avec tout un tas d'options, dans le but d'explorer de nouveaux endroits et pouvoir parer à toute éventualité et toute hostilité.