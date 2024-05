- Alaskan Road Truckers: Highway Edition annoncé sur consoles

Publié le Lundi 27 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pneu manie

Sorti sur PC en octobre dernier, Alaskan Road Truckers sortira le 11 juillet prochain sur consoles, à savoir sur PS5 et Xbox Series. Il sera proposé dans une Highway Edition qui regroupe le jeu et 3 extensions.Le jeu est développé par Road Studio et édité par Green Man Gaming. Il s'agit d'un simulateur de conduite de camion qui vous propose de parcourir les environnements les plus extrêmes du Grand Nord Américain.Vous devrez réussir à traver votre route sans perdre votre chargement, sans rester coincé dans la neige et sans brier la glace des lacs. Une sorte de simulateur de l'extrême, inspiré des émissions que l'on peut voir à la télé où des routiers, des vrais, réussissent des exploits. Et bien maintenant, c'est à vous de les égaler.