- Venatrix, le jeu d'horreur et d'infiltration, est sorti

Publié le Lundi 27 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Chapeau melon et botte des culs

Dans Venatric, vous allez pouvoir incarner Matthew, un enquêteur obsédé par l'occultisme, et Della, une jeune femme à la recherche d'indices sur les monstres qu'elle a déjà vus.Le jeu se déroule dans le manoir Hartford et l'asile Carcosa, où chacun des personnages va tenter de trouver ses propres réponses et combattre ses propres démons.Ce mélange d'action et d'infiltration, dans un climat horrifique, inspiré des oeuvres de Lovecraft est développé par le studio indépendant Playstige Interactive. Déjà disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox Series, il vient de sortir sur PC, via Steam