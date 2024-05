- Lost in Tropics : survie sur une île paradisiaque

Publié le Lundi 27 mai 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ou presque

Développé par le studio Lukas GameLAbs et édité par SIG Publishing, le jeu Lost in Tropics vous propose d'être Tom Hanks à la place de Tom Hanks, paumé sur une île déserte.Cocotiers et mer bleue sont au rendez-vous pour vous mesurer à la nature hostile. Il va falloir vivre ou survivre, Sans poème, Sans blesser tous ceux qui l'aiment, Être heureux, Malheureux, Vivre seul ou même à deux. Parce que oui, vous rencontrerez peut-être... une autre survivante...Créer un abri, des armes, des objets, améliorer le quotidien, pêcher, cueillir... se protéger des animaux, des insectes, de la météo...Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam. Il est proposé à moins de 11 €.