Ultimate Godspeed, le jeu de courses à obstacles est sorti sur PC

Publié le Mardi 28 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La main de Dieu

Ultimate Godspeed est un jeu développé par Ninoko, un studio suisse. Il vient de sortir sur PC, via Steam , à moins de 13 €. Il s'agit d'un jeu de courses, sur de petits circuits, façon arcade, esprit Mario Kart...La seule différence est que vous allez pouvoir poser des pièges ou des aides sur le circuit. Des pièges tels que des lames de scie, des fosses à poison, des faux... dans le but de ralentir vos adversaires. Des aides telles que des rampes, des ponts, des rails qui vous permettent d'atteindre la ligne d'arrivée plus vite.4 personnages sont proposés. Le jeu est juable à 4 sur un même écran.