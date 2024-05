Daomei Village : le Zelda-Animal Crossing en Pixel art est en Playtest

Publié le Mardi 28 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Banni, c'est chouette

Daomei Village est un RPG de type Pixel Art, s'inspirant des graphismes des jeux des années 90 et qui s'inspire également de la série Animal Crossing, dans une moindre mesure, ou encore les Zelda-like.En effet, dans le jeu, vous avez été banni et envoyé par l'Empereur dans un petit village reculé, vous allez devoir le reconstruire, le développer, cultiver les champs, protéger les habitants... et tenter de lui redonner sa gloire d'antan. Vous pourrez aussi partir en expédition pour trouver de nouveaux objets et de nouvelles technologies.Agriculture, élevage, exploration et combats sont au coeur du gameplay.Prévu pour une sortie dans l'année, Daomei Village vient de s'offrir un Playtest. Pour vous y inscrire et tester le jeu gratuitement, allez sur sa page Steam