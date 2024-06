- Teardown Folkrace : Un DLC du jeu qui sortira le 19 Juin 2024

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 11:50:00 par Clémentine Carrasqueira

Des voitures en petites briques qui se détruisent les unes contre les autres

Teardown Folkrace est une extension du jeu Teardown dans lequel on est projeté dans un monde fait de petites briques que l'on peut construire ou déconstruire à notre image. Le DLC Teardown Folkrace permet de débloquer de nouveaux véhicules customisables et de disputer des courses contre des ordinateurs.Le DLC propose de nouvelles missions, trois nouvelles cartes et deux nouveaux modes de jeu : les courses traditionnelles, dans lesquelles vous devez aller le plus vite à la ligne d'arrivée, et l'arène, dans laquelle vous devez détruire les autres véhicules. Teardown Folkrace sera disponible gratuitement pour les joueurs disposant du Teardown’s Season Pass, de la Deluxe Edition, ou de la Ultimate Edition.Teardown Folkrace est signé Tuxedo Labs et sera disponible le 19 Juin 2024 sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series.