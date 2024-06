- South of Midnight : du vaudou pour 2025

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un meuh à caresser (ben oui... veau doux)

South of Midnight est développé par Compulsion Games, à qui l'on doit les jeux Contrast et Happy Few. Il sortira en 2025 sur PC et Xbox Series et il fera partie du Xbox Game Pass.Il s'agit d'un jeu d'action-aventure en vue extérieure. Hazel, accompagnée de son compagnon Catfish, s'illustre dans cette nouvelle vidéo. Le duo va traverser une zone inondée du Mississipi et va croiser la route d'un monstre-roi, Two-Toed Tom, gros alligator albinos.Hazel est une tisseuse, c'est-à-dire une personne capable d'utiliser les fils du destin pour réparer les anomalies des personnes ou des lieux.Un jeu de magie, d'action, à l'ambiance vaudou très particulière.