Gears of War : E-Day, tout simplement

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Excitation maximum

L'une des annonces les plus excitantes de ces derniers jours est le retour de la franchise culte Gears of War, dans un nouvel opus intitulé Gears of War: E-Day.Vous allez découvrir les événéments qui se sont déroulés lors du E-Day, le jour de l'Emergence, alors que les héros Marcus Fenix et Dom Santiago rentrent chez eux en héros... seulement voilà, les Locustes sont sur Terre et il va falloir reprendre les armes face à un nouvel ennemi.Une bande-annonce qui défonce.Le jeu sortira sur Xbox Series. Sans doute aussi sur PC. Aucune date, mais on a déjà hâte.