Age of Mythology : Retold, un remake ambitieux

Publié le Jeudi 13 juin 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le retour de la jupette

Remake du jeu à succès sorti en 2002, Age of Mythology: Retold est signé du studio World's Edge, à qui l'on doit notamment le dernier Age of Empires.C'est d'ailleurs un Age of Empires qui se déroule dans la mythologie grecque avec ce qu'il faut de Dieux belliqueux et de monstres fantastiques.Un remake avec un gameplay modernisé et des graphismes au goût du jour, bien évidemment. Le jeu sortira sur PC et Xbox Series le 4 septembre prochain.