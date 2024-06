Ova Magica : Une démo disponible et un accès anticipé du jeu prévu pour le 23 Juillet 2024

Publié le Mercredi 12 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Une omelette de slime, ça vous dit ?

Vous aimez les petits jeux mignons, colorés, où vous gérez votre ferme ou bien où vous faites combattre entre eux des créatures qui n'ont rien demandé ? Alors vous allez adorer Ova Magica. Dans ce jeu vous incarnez un petit fermier qui aidera les gens de son village et combattra les autres dresseurs à l'aide de ses slimes. Récoltez des ressources et partez à l'exploration pour récupérer encore plus de ces petites créatures.Ova Magica est un RPG solo d'exploration et de gestion. Vous devrez récupérer des ressources en explorant des donjons, des nouvelles zones, d'autres dimensions ou bien dans votre ferme pour aider les villageois, augmenter les capacités de vos slimes ou vous faire de l'argent. Il y a aussi tout un système de combat en tour par tour pour affronter des slimes sauvages ou d'autres dresseurs. Le jeu offre des personnages non jouables variés avec lesquels vous pourrez créer des relations et pourquoi pas trouver l'amour. Vous pouvez aussi faire reproduire vos slimes entre eux pour obtenir de nouvelles combinaisons de slimes.Ova Magica est développé par Skinny Frog ainsi que ClaudiaTheDev et édité par Top Hat Studios. Une démo est actuellement disponible et le jeu sera disponible en accès anticipé sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series le 23 Juillet 2024.